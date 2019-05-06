СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-06T04:32:11+03:00

Что приморцу хороШоу: итоги недели и разбор невыполненных полетов со Sky Travel

Бесплатный туалет, выживший леопард и счастливые владивостокцы: итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

После череды выходных в программе «Что приморцу хороШоу» поговорим об открытии байкерского сезона и нового бесплатного туалета, узнаем прогноз от Примгидромета на 9 мая и поспорим - так ли счастливы жители Владивостока, как считают исследователи.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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