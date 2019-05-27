СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-27T03:29:30+03:00

Что приморцу ХороШоу: кадровые перестановки в мэрии, конкурент Ивана Савкина и неувядаемая любовь

Что приморцу ХороШоу: кадровые перестановки в мэрии, конкурент Ивана Савкина и неувядаемая любовь 00:00 00:00

Поговорим о надоевших всем телефонных хулиганах, которые то и дело сообщают о якобы заложенных бомбах в торговых центрах и социальных учреждениях Владивостока. Также обсудим кадровые перестановки в городской мэрии, роботизированного конкурента Ивана Савкина и ответим на вопрос: утихает ли страсть в браке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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