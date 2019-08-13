СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-13T04:20:29+03:00

Что приморцу хороШоу: новый тайфун, медведи-захватчики и отравление в подарок с арбузом

Что приморцу хороШоу: новый тайфун, медведи-захватчики и отравление в подарок с арбузом 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем о новом тайфуне, который надвигается на наш край, поговорим о клумбе на Русском острове и обсудим голодных медведей, которые распугали людей и оккупировали туристическую тропу.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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