СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-16T03:52:38+03:00

Что приморцу хороШоу: все о налогах на имущество

Что приморцу хороШоу: все о налогах на имущество 00:00 00:00

Во втором часе гостями студии станут Марина Юлдашева, старший государственный налоговый инспектор управления ФНС России по Приморскому краю и Ольга Семенаха, начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Приморскому краю. Узнаем о том, когда и где заплатить налоги, чтобы отпуск случайно не закончился в аэропорту из-за долгов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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