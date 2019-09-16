16 Сент. 00:00 2019-09-16T06:47:50+03:00

Что приморцу хороШоу: почему северокорейские моряки на шхунах безнаказанно ведут промысел в Приморье?

Что приморцу хороШоу: почему северокорейские моряки на шхунах безнаказанно ведут промысел в Приморье? 00:00 00:00

В третьем часе поговорим на острую тему: северокорейские шхуны буквально оккупировали наши воды. Они никого, по всей видимости, не боятся и спокойно добывают наши биоресурсы. В студии - Владимир Ощенко, автор и ведущий программ «Морское собрание» и «Морская» на телеканале ОТВ-Прим, один из организаторов телефестиваля «Человек и море» и Михаил Ермаков, командор яхт клуба «Семь футов». Вместе попытаемся разобраться: что влечет заморских рыбаков к нам и как можно пресечь незаконный промысел. Участниками эфира также могут стать слушатели. Рассказывайте свои истории встреч с нелегальным флотом других стран и просто делитесь мнениями. Телефон в студии 230-22-52. номер whatsApp 8-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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