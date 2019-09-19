СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-19T04:05:48+03:00

Что приморцу хороШоу: как 20-летней девушке удалось открыть книжный магазин с душой

Что приморцу хороШоу: как 20-летней девушке удалось открыть книжный магазин с душой 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Валерия Литовченко, владелица книжного магазина с душой «Проза». Валерии всего 20 лет и ей уже удалось создать в одном из помещений большого ГУМа уютное камерное пространство для истинных ценителей книг. Узнаем каково это быть молодой бизнес-вумен, а также поговорим о роли книг в современном мире технологий.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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