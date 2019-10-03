СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-03T06:09:25+03:00

Что приморцу хороШоу: обсуждаем готовность города к отопительному сезону 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Александр Кравченко, начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока. Вместе расскажем обо всем, что надо знать про грядущий отопительный сезон.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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