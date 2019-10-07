СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-07T04:34:32+03:00

Что приморцу хороШоу: как купить квартиру, развитие спорта и перекрытая Школьная

Что приморцу хороШоу: как приобрести жилье по ипотеке под 2%? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в гостях Ирина Шибельбеин, начальник управления ипотечного кредитования Корпорации развития жилищного строительства. Поговорим об ипотеке под два процента для дальневосточников и других жилищных программах.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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