Дави на газ: как подготовить автомобиль к зиме, продлить ему жизнь и обеспечить себе уверенность за рулем?
Эфир 8 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Дави на газ: как подготовить автомобиль к зиме, продлить ему жизнь и обеспечить себе уверенность за рулем?
В 10:00 начнется программа «Дави на газ». Вместе с автомобильным экспертом Александром Гриневичем, генеральным директором компании ООО «Акира Оил», узнаем, как подготовить автомобиль к зиме, подарить ему новую жизнь и чувствовать себя уверенно за рулем.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Дави на газ: как подготовить автомобиль к зиме, продлить ему жизнь и обеспечить себе уверенность за рулем?.