СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-08T12:08:13+03:00

Дави на газ: как подготовить автомобиль к зиме, продлить ему жизнь и обеспечить себе уверенность за рулем?

Дави на газ: как подготовить автомобиль к зиме, продлить ему жизнь и обеспечить себе уверенность за рулем? 00:00 00:00

В 10:00 начнется программа «Дави на газ». Вместе с автомобильным экспертом Александром Гриневичем, генеральным директором компании ООО «Акира Оил», узнаем, как подготовить автомобиль к зиме, подарить ему новую жизнь и чувствовать себя уверенно за рулем.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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