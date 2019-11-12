СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-12T04:41:48+03:00

Что приморцу хороШоу: скоро метель, извержение вулкана и новый тренер в «Луче» 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем о первой метели, которая нагрянет во Владивосток, поговорим об извергающемся вулкане и обсудим кадровое пополнение в «Луче».

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.