2019-11-18T11:43:21+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

#ЯмыТолстыйКот: упитанный Виктор, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишних килограмм, в эфире радио «КП»

#ЯмыТолстыйКот: упитанный Виктор, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишних килограмм, в эфире радио «КП»#ЯмыТолстыйКот: упитанный Виктор, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишних килограмм, в эфире радио «КП»

Эфир 18 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

#ЯмыТолстыйКот: упитанный Виктор, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишних килограмм, в эфире радио «КП»

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В 10:00 гостях у радио «Комсомольская правда» Михаил Галин и его кот Виктор, которого обманом пронесли на борт самолета Москва-Владивосток. Напомним, что кот набрал пару лишних килограмм и сотрудница авиакомпании отказалась пускать животное в салон. Хозяин Виктора не хотел отдавать бро в багаж и пошел на хитрость, которая в итоге принесла парочке всемирную популярность. Поговорим об этом, а также узнаем, действительно ли Виктора нашли в национальном парке в Приморье, а также выясним, похудел ли кот.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Что приморцу хорошоу

Тема: Что приморцу хороШоу: начальник управления дорог и благоустройства Владивостока о ремонте Борисенко и Некрасовского путепровода

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
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