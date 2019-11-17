17 Нояб. 12:15 2019-11-18T11:43:21+03:00

#ЯмыТолстыйКот: упитанный Виктор, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишних килограмм, в эфире радио «КП»

#ЯмыТолстыйКот: упитанный Виктор, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишних килограмм, в эфире радио «КП» 00:00 00:00

В 10:00 гостях у радио «Комсомольская правда» Михаил Галин и его кот Виктор, которого обманом пронесли на борт самолета Москва-Владивосток. Напомним, что кот набрал пару лишних килограмм и сотрудница авиакомпании отказалась пускать животное в салон. Хозяин Виктора не хотел отдавать бро в багаж и пошел на хитрость, которая в итоге принесла парочке всемирную популярность. Поговорим об этом, а также узнаем, действительно ли Виктора нашли в национальном парке в Приморье, а также выясним, похудел ли кот.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.