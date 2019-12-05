Что приморцу хороШоу: беседа с Геннадием Лазаревым о ребрендинге вуза, бюджете края и эффективной работе

СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-05T05:27:31+03:00

Что приморцу хороШоу: откровенный разговор с парламентариями, все о столичном Владивостоке и женском предпринимательстве

Что приморцу хороШоу: беседа с Геннадием Лазаревым о о ребрендинге вуза, бюджете края и эффективной работе 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в гостях депутат всех созывов парламента Геннадий Лазарев, заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края, президент ВГУЭС. Поговорим о ребрендинге вуза, бюджете Приморья и эффективной работе.

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