11 Дек. 16:25 2019-12-12T05:18:11+03:00

Все о новогоднем украшении Владивостока и праздничных мероприятиях - в эфире радио "Комсомольская правда-Приморье» 00:00 00:00

Дальневосточная столица постепенно готовится к Новому году. В магазинах продают праздничную атрибутику и подарки, а в окнах жителей Владивостока виднеются светящиеся гирлянды и нарядные елки.

Новогоднюю атмосферу создают и на улицах города - арт-объекты, праздничная подсветка, снег. Если за последнее ответственна небесная канцелярия, то за праздничную дальневосточную столицу отвечают люди, а именно - Сергей Яшин, исполняющий обязанности директора дома культуры Владивосток. В нашем эфире в 9:00 специалист расскажет, как будет украшена дальневосточная столица к Новому году, а также что ждет жителей и гостей города на праздники.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.