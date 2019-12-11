Все о новогоднем украшении Владивостока и праздничных мероприятиях - в эфире радио "Комсомольская правда-Приморье»
Эфир начнется 12 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Все о новогоднем украшении Владивостока и праздничных мероприятиях - в эфире радио "Комсомольская правда-Приморье»
Дальневосточная столица постепенно готовится к Новому году. В магазинах продают праздничную атрибутику и подарки, а в окнах жителей Владивостока виднеются светящиеся гирлянды и нарядные елки.
Новогоднюю атмосферу создают и на улицах города - арт-объекты, праздничная подсветка, снег. Если за последнее ответственна небесная канцелярия, то за праздничную дальневосточную столицу отвечают люди, а именно - Сергей Яшин, исполняющий обязанности директора дома культуры Владивосток. В нашем эфире в 9:00 специалист расскажет, как будет украшена дальневосточная столица к Новому году, а также что ждет жителей и гостей города на праздники.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Все о новогоднем украшении Владивостока и праздничных мероприятиях - в эфире радио "Комсомольская правда-Приморье».