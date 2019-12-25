СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-25T05:05:36+03:00

Все о людях, благодаря которым у нас есть доступ в интернет 00:00 00:00

В 10:00 в гостях Елена Симонова, директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». Поговорим о людях, благодаря которым у нас есть доступ в интернет, а также узнаем, как можно устроиться на работу в компанию.

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