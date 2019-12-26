СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-26T05:33:55+03:00

Мэр Владивостока в гостях радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

В 8:30 в эфире радио "Комсомольская правда" мэр Владивостока Олег Гуменюк. Поговорим об автобусной реформе, обсудим мышь на сыре и поговорим про БКАД.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.