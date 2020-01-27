2020-01-27T12:45:33+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЮлия АХРИМОВА

Расширение режима Свободного порта "Владивосток", пустующая "китовая тюрьма" и нестабильная погода в начале февраля

Эфир 27 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Расширение режима Свободного порта "Владивосток", пустующая "китовая тюрьма" и нестабильная погода в начале февраля

00:00
00:00

В 9:00 обсудим расширение режима Свободного порта "Владивосток", расскажем погоду на февраль и поговорим о "китовой тюрьме".

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Скачать передачу [mp3, 100.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Три приморца поступили в больницу с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился
Женщина из Приморья два раза ударила топором сожителя за то, что тот ее толкнул
Приморцы могут полностью вернуть деньги за путевки в Китай
Хабаровский производитель в Приморье выдавал фарш из курицы с кишечной палочкой за дорогое мясо
Продолжаем раздеваться: оттепель атакует Приморье
Можете не материть на экзамене: в Приморье увеличат количество бюджетных мест в вузах
Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В.А. Васяновича
Прокуратура проверяет медучреждения Приморья на готовность изоляции и лечения больных коронавирусом
Как посоветовали японцы: центр Владивостока благоустроят
17 тысяч рублей и уголовная статья: житель Дальнегорска поплатился за браконьерство
Два молодых человека обчистили дачи в Приморье на 200 тысяч рублей
Надзиратель собирал дань в колонии и оказался за решеткой в Приморье
Житель Артема показал на следственном эксперименте, как до смерти избил женщину
Долгожданный «плюс»: о погоде во Владивостоке на 27 января 2020 года
Полуголого «регулировщика» заметили во Владивостоке
Таксиста закидали яйцами
Житель Находки признался, что ограбил пенсионерку
Страх перед коронавирусом снизил турпоток на границе Приморья и КНР
ДТП по залету. Иномарка протаранила здание в центре Владивостока