27 Янв. 2020 2020-01-27T12:45:33+03:00

Расширение режима Свободного порта "Владивосток", пустующая "китовая тюрьма" и нестабильная погода в начале февраля 00:00 00:00

В 9:00 обсудим расширение режима Свободного порта "Владивосток", расскажем погоду на февраль и поговорим о "китовой тюрьме".

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.