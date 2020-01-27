2020-01-28T05:44:48+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Готово ли Приморье к борьбе с коронавирусом? Министр здравоохранения края в прямом эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на эти и другие вопросы

Виктор Фисенко ответит на вопросы радиослушателей в прямом эфире радио "Комсомольская правда".Виктор Фисенко ответит на вопросы радиослушателей в прямом эфире радио "Комсомольская правда".

Эфир начнется 28 января в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Готово ли Приморье к борьбе с коронавирусом? Министр здравоохранения края в прямом эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на эти и другие вопросы

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Готов ли регион к вспышке коронавируса? Какие существуют меры профилактики? Что делать, если обнаружились первые симптомы коронавируса? На эти вопросы во вторник в 8:00 в прямом эфире радио «Комсомольская правда» ответит министр здравоохранения Приморья Виктор Сергеевич Фисенко. Вместе с ним также побеседуем о том, как развиваются в регионе меры поддержки молодых врачей и об изменении системы оплаты труда медицинских работников.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Готово ли Приморье к борьбе с коронавирусом? Министр здравоохранения края в прямом эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на эти и другие вопросы.

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