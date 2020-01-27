27 Янв. 2020 2020-01-28T05:44:48+03:00

Готово ли Приморье к борьбе с коронавирусом? Министр здравоохранения края в прямом эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на эти и другие вопросы 00:00 00:00

Готов ли регион к вспышке коронавируса? Какие существуют меры профилактики? Что делать, если обнаружились первые симптомы коронавируса? На эти вопросы во вторник в 8:00 в прямом эфире радио «Комсомольская правда» ответит министр здравоохранения Приморья Виктор Сергеевич Фисенко. Вместе с ним также побеседуем о том, как развиваются в регионе меры поддержки молодых врачей и об изменении системы оплаты труда медицинских работников.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.