7 Февр. 2020 2020-02-07T04:07:10+03:00

Сценарист и продюсер фильма «Счастье в конверте» рассказывают о новой картине в эфире радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

Сегодня в 8:00 в прямом эфире радио "Комсомольская правда" в гостях Евгений Бедарев автор сценария фильма «Счастье в конверте» и Александр Хачко, продюсер картины. «Комсомольская правда» поддерживает автобусный промо-тур фильма «Счастье в конверте». Он стартует 7 февраля во Владивостоке. Завершится 11 марта в Москве. В эфире мы не только поговорим о самом фильме, но и разыграем билеты на премьеру.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.