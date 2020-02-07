7 Февр. 2020 2020-02-07T04:13:27+03:00

Организаторы рассказали, каким будет Чемпионат мира по Го во Владивостоке 00:00 00:00

В 9:00 в студии президент Приморской федерации Го Евгений Сус и представитель оргкомитета Чемпионата мира по Го во Владивостоке Екатерина Гаврилова. Побеседуем о Кубке Генконсула Японии, который пройдет в эту субботу, а также узнаем о грядущем Чемпионате мира, который в мае 2020 года пройдет во Владивостоке. Узнаем также о программе Чемпионата, спортивной и развлекательной части турнира, а также поговорим о фаворитах и шансах нашей сборной на победу.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.