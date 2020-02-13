2020-02-13T13:55:54+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Тайны преступного мира Владивостока и клады Золотого Рога на радио "КП"

Эфир 13 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Тайны преступного мира Владивостока и клады Золотого Рога на радио "КП"

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В 8:00 в гостях Алексей Буяков, заместитель генеральное директора ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», председатель приморского краевого отделения Русского географического общества. Расскажем о о мире преступности, тайных кладах города и Залива Петра Великого, познакомимся с неизвестными страницами из жизни портового города начала XX века.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Тайны преступного мира Владивостока и клады Золотого Рога на радио "КП".

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