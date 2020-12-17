«Макдоналдс» пришел во Владивосток. Что в меню и как готовят?

Известная сеть ресторанов быстрого питания появилась в столице Приморья Фото: Милана СОКОЛ

17 декабря во Владивостоке состоялось техническое открытие первого филиала «Макдоналдс». Посетить заведение, отведать фирменные блюда и узнать из чего они приготовлены, сегодня смогли только журналисты. Для всех остальных рестораны быстрого питания распахнут свои двери на следующей неделе. Но мы уже сейчас готовы поделиться впечатлениями.

Как и в большинстве других городов России, во Владивостоке «Макдоналдс» выбрал для дислокации районы с развитой инфраструктурой, точки расположились в торговых центрах с большой проходимостью. На Второй речке ресторан фаст-фуда находится в ТЦ «Березка», именно здесь сегодня угощали прессу. На мысе Чуркин заведение откроется в ТРЦ «Черемушки», а в пригороде – в ТРК «Седанка Сити». Все три филиала скоро заработают, а пока ведутся последние приготовления перед приемом гостей.

Кафе в ближайшее время откроет двери для всех желающих Фото: Милана СОКОЛ

Так, чем же будут угощать приморцев в ресторанах с логотипом всемирно известного общепита – золотой буквы «M»? О продукции, поставках, меню и способе приготовления фирменного «Биг Мака» рассказал специалист по контролю качества сети по России Александр Меркулов.

Александр Меркулов работает в компании уже 29 лет Фото: Милана СОКОЛ

По словам специалиста, 99% продукции используемой для приготовления блюд – российского производства. Исключение составляют отдельные ингредиенты. Например, сами булочки производятся в Москве, а кунжут для них может поступать из Мексики. Котлеты из говядины везут во Владивосток в замороженном виде из Калининградской и Московской областей. Лук для приготовления едет в сухом виде, а уже на месте его восстанавливают, с помощью замачивания. Салат айсберг будет завозиться не в кочанах, а уже нарезанный. Его поставки зависят от сезона. Летом продукция выращивается в Московской и Ярославской областях, на юге России, а зимой приходится закупать импортный салат, в основном в Тунисе, Марокко, Египте и иногда в Китае.

Если говорить о местных производителях и поставщиках, что могло бы значительно улучшить логистику, то таких в Приморье пока нет. По словам специалистов компании, у «Макдоналдс» довольно высокие требования и процесс с момента поиска претендента до окончательного одобрения его продукции и заключения договора с ним – может занять около года.

Булочки привозят из Москвы Фото: Милана СОКОЛ

Что касается самого «Биг Мака», на примере которого мы и познакомились с продукцией, то булочка для гамбургера, известного многим по рекламе, обжариваются на специальном тостере. Сотрудники уверяют, что котлеты поджариваются в замороженном виде, без использования масла. Все специи и соус добавляются строго по рецепту с помощью специальных дозаторов, а на подготовку одной порции в среднем уходит 35 секунд. При желании посетитель может отказаться от лука или например, увеличить порцию еще одной котлетой. Все заказы можно делать через оператора на кассе или с помощью автоматов в зале.

Журналисты смогли сами поучаствовать в процессе приготовления Фото: Милана СОКОЛ

В меню ресторанов «Макдоналдс» во Владивостоке помимо гамбургеров с различными начинками будут пончики, картофель фри, мороженое, пирожки, прохладительные напитки и кофе, а также «Хэппи Мил» – специальные сеты для детей с игрушкой.

Для маленьких клиентов приготовили специальные наборы с игрушками Фото: Милана СОКОЛ

Интерьер во всех трех кафе будет отличаться. На данный момент известно, что самый большой из филиалов расположится в «Седанка Сити». Залы в «Березке» и «Черемушках» практически одинаковы по вместительности. Так, на Второй речке помещение рассчитано на 126 посадочных мест, однако из-за пандемии полной посадки пока не будет, посетителям придется соблюдать «социальную дистанцию» даже за столиками.

Рассадка в залах будет в соответствии с санитарными нормами Фото: Милана СОКОЛ

Чтобы кафе в столице Приморья полноценно и быстро заработали на помощь приехали работники сети «Макдоналдс» из Волгограда, Краснодара и других городов. Набор местной команды на данный момент продолжается.

Во Владивосток приехали опытные работники сети из других городов Фото: Милана СОКОЛ

Из минусов, которые удалось на Второй речке – отсутствие собственной парковки. Как известно, на Русской поставить машину практически негде, повсеместно стоят знаки ограничения и работают эвакуаторы.

Цены еще будут актуализироваться перед открытием Фото: Милана СОКОЛ

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