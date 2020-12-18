Новый год 2020-2021 во Владивостоке: программа праздничных мероприятий

31 декабря во Владивостоке на центральной площади состоятся новогодние гуляния Фото: Сергей БАЛАНОВ

Праздничные утренники, программы и другие мероприятия, посвященные Новому году 2020-2021, во Владивостоке стартуют в ближайшее воскресенье, 20 декабря. В этот день на острове Русский в поселке Экипажный состоится новогоднее представление рядом с Домом офицеров флота. Начало в 12 часов.

В тот же день, 20 декабря, праздничное мероприятие пройдет на полуострове Песчаннй в селе Береговое на улице Строительной, 5. Оно начнется в 13 часов.

22 декабря на уличной площадке МБОУ ДО «Центр дополнительного образования «Смена» на Шошина, 25 пройдет праздник «Приключения у новогодней елки» для учеников близлежащих школ. Начало представления в 14:30.

24 декабря развлекательно-игровая программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей пройдет на открытой площадке в районе дома № 3 по улице Черемуховой во Владивостоке. Еще одна новогодняя программа будет показана в поселке Трудовое в сквере в районе дома № 91 на улице Лермонтова.

24 и 25 декабря в 12 и 14 часов на уличной площадке театрального корпуса МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» (Океанский проспект, 43) будет показана праздничная программа «Елка во Дворце». Участие в торжествах примут обучающиеся муниципальных образовательных учреждений города.

25 декабря в 13 часов — на катке гимназии № 2 ребят ждет игровая программа «Ледовые забавы для нашей детворы»;

27 декабря на центральной площади Владивостока пройдет фестиваль «Новогодние сказки». Мероприятие начнется с показательных выступлений фигуристов Приморского края, сообщает мэрия города.

28 декабря в 12 часов на катке школы № 79 для детей состоится праздничное представление «Зимние забавы».

30 декабря в столице Приморья на улице Анны Щетининой, 9 гостей ждет представление «Веселые приключения у новогодней елки». С наступающим Новым годом юных горожан и их родителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

30 декабря в 13 часов на катке школы № 56 дети смогут поучаствовать в программе «Зимние забавы».

И еще одно мероприятие в тот же день, 30 декабря. В 12 часов на катке школы № 11 юных жителей города ждет праздничное представление «Новогодние забавы на призы Деда Мороза»;

Традиционные большие новогодние гулянья состоятся в последний день уходящего года, 31 декабря, На главной площади Владивостока гостей и жителей города ожидает насыщенная программа, включающая яркие номера творческих коллективов, различные игры и конкурсы. Сделать фото на память можно будет в тематических фотозонах. Завершится новогодний праздник красочным фейерверком, залпы которого будут даны сразу из шести различных точек города.

5 января в 12 часов ребят приглашает каток школы № 59 на представление «Новогодние игры на призы Деда Мороза».

7 января на уличной площадке Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдет праздник «Рождественские встречи» для школьников микрорайона.

До 10 января в Адмиральском сквере будет работать арт-парк «12 месяцев».

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