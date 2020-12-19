В Приморье поймана тигрица, державшая в страхе жителей пяти сел

Тигрицу, любившую заходить в села Приморья, отловили рядом с очередной собакой, которую она задавила. Фото: Фото: Валерий Яшметов,

Специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Службы охотничьего надзора Приморского края сумели отловить тигрицу, державшую в напряжении жителей нескольких сел края. Зверя отловили в ночь с 17 на 18 декабря в окрестностях села Ясная Поляна.

С начала декабря молодая полосатая хищница неоднократно появлялась в населенных пунктах Дальнереченского района Ракитном, Орехово, Боголюбовка, Ясная Поляна и Ариадное, где охотилась местных на собак. Когда стало понятно, что просто отпугнуть зверя не получится, было решено изъять его из природы для обследования и выяснения причин нетипичного поведения.

Животное было доставлено в Центр реабилитации редких животных в селе Алексеевка. Фото: пресс-служба "Центра "Амурский тигр"

— От местных жителей поступила информация, что тигрица задавила очередную собаку, но есть ее не стала, так как была спугнута людьми. На место немедленно отправились специалисты конфликтной группы, которые, обнаружив труп собаки, организовали засаду, надеясь на возвращение тигрицы к добыче. Так и вышло: спустя некоторое время хищница вернулась, и специалисты ее отловили, — рассказал начальник Управления по охране объектов животного мира и ООПТ Алексей Суровый.

Пойманную молодую особь доставили на передержку в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка (МРОО «Центр «Тигр»). Был проведен ветеринарный осмотр животного, взяты необходимые анализы. Тигрице не более двух лет, она находится в нормальной физиологической форме и не имеет видимых травм.

Тигрице провели ветосмотр и взяли необходимые анализы. Фото: пресс-служба "Центра "Амурский тигр"

По мнению генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, вероятно, молодая неопытная тигрица, недавно расставшись с матерью, оказалась в районе с очень низкой численностью копытных животных, что заставило ее переключиться на собак. Но не исключено, что роль в поведении зверя сыграло какое-нибудь заболевание. Это специалистам предстоит выяснить, обработав результаты анализов.

Пока хищница помещена в реабилитационный вольер на передержку. Все затраты на содержание тигрицы возьмет на себя Центр «Амурский тигр». Специалисты надеются, что животное удастся вернуть в дикую природу.

Специалисты надеются, что поведение зверя диктовалось нехваткой пищи, и его можно будет вернуть в природу. Фото: пресс-служба "Центра "Амурский тигр"

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