Тигра, который ест собак в селах Приморья, решено изъять из природы

Следы тигра в окрестностях села Ракитное в Приморье. Фото: пресс-служба Центра "Амурский тигр"

Специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками вплотную занялись тигром, который повадился захаживать в села Дальнереченского района.

Первые сообщения о визитах полосатого хищника в населенный пункт поступили специалистам охотнадзора из села Ракитное в начале декабря. На место выехали профессионалы спецгруппы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Управления по охране объектов животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, усиленной сотрудниками оперативной группы КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края.

Специалисты подтвердили факт появления тигра и гибели нескольких собак. Жителям рекомендовали убрать собак в помещения, а на возможных местах захода хищника в село установили фотоловушки, чтобы определить физическое состояние животного.

— Однако, будто почуяв наше присутствие в селе, тигр больше в Ракитном не появился, зато поступили сигнала о его заходах в села Орехово, Ясная Поляна и Боголюбовка, и очередных погибших собаках, — рассказал специалист-эксперт Управления по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края Валерий Яшметов.

Представители группы установили, что в села заходит один и тот же тигр. Было принято решение об изъятии хищника из дикой природы для выяснения причин его нетипичного поведения. Росприроднадзор выдал соответствующее разрешение. Для отлова непрошенного гостя привлекли дополнительные силы.

— В настоящее время помимо конфликтной группы в непосредственной близости от места предполагаемых мест появления хищника находится оперативная группа охотничьего надзора, которая в случае необходимости оперативно присоединится к коллегам, и поможет в разрешении конфликтной ситуации. Также мы переместили в район грузовой автомобиль с кунгом, который позволяет специалистам работать в круглосуточном режиме. Особо отмечу, что опасности для людей тигр не представлял и не представляет, — заявил заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Сообщается, что сотрудники охотнадзора уже несколько раз отпугивали зверя, обнаруживая его с помощью тепловизора и квадрокоптера, но, видимо, существуют причины, не позволяющие тигру вернутся к охоте на диких животных.

После поимки животного его собираются поместить в реабилитационный центр, где установят причины необычного поведения. Если окажется, что причина в отсутствии достаточного количества копытных в районе, на тигра наденут ошейник с GPS-модулем и выпустят на территории с более благоприятной обстановкой. В иных случаях, хищнику придется задержаться в неволе.

- Конечно, сначала его нужно поймать. Зачастую активные мероприятия по отлову заставляют тигра быть осторожнее, и в конечном итоге приводят к тому, что тигр уходит от людей. Таким образом ситуация разрешается без изъятия, - прокомментировал ситуацию генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

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