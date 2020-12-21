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Происшествия

Уносят газовые баллоны. Крупный пожар охватил склады на Снеговой во Владивостоке

На месте ЧП уже работают пожарные. По предварительным данным, загорелось здание площадью 600 квадратов
Милана СОКОЛ
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Черный дым распространился по всей округе. Фото: предоставлено очевидцами

Черный дым распространился по всей округе. Фото: предоставлено очевидцами

Серьезный пожар произошел в понедельник днем во Владивостоке. В районе улицы Снеговая загорелись складские помещения. На месте происшествия уже работают пожарные подразделения. По словам очевидцев, специалисты выносят из горящего здания газовые баллоны.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспонденту подтвердили, что пожар случился в складских помещениях. По предварительным данным, огонь успел распространиться на 350 квадратных метров, само здание 600 квадратов, соответственно пламенем оказалась объята большая часть.

По имеющейся информации, пожар мог начаться на складе с пластиковой тарой. Едкий дым, заполонивший всю округу, уже видно в других районов города. Есть угроза распространения огня на близлежащие здания. Рядом находится множество хозяйственных и производственных построек.

Дым видно с другого района города. Фото: предоставлено очевидцами

Дым видно с другого района города. Фото: предоставлено очевидцами

Напомним, в начале декабря серьезный пожар произошел в цеху в Первомайском районе Владивостока. Тогда площадь возгорания была вдвое меньше. Огонь успел уничтожить не только деревянную постройку, но и катер, а также авто, находящиеся на территории.

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ЧППроисшествия: ЧП

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