Часть концепции ВКАД «Остров Русский — остров Елены — улица Казанская» открыта для обсуждения

Мост через Босфор Восточный. Визуализация Фото: Правительство Приморского края

На официальном сайте правительства Приморского края появилось предложение жителям региона рассмотреть архитектурно-художественную концепцию объекта «Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги».

Пока конкретно речь идет о 1 этапе проекта — участке "Остров Русский - остров Елены – улица Казанская". Он начинается от автомобильной дороги общего пользования местного значения в районе моста на остров Русский. Конец трассы расположен в районе пересечений улиц Казанская и Верхнепортовая. Рельеф вдоль трассы пересеченный, с перепадами высот до 120 метров над уровнем моря, глубины пересекаемого пролива порядка 50 метров.

Проект ВКАД, этап "Остров Русский - остров Елены – улица Казанская". Ситуационный план Фото: Правительство Приморского края

На участке собираются разместить:

1. Транспортную развязку на Университетском проспекте вблизи моста на остров Русский;

2. Путепровод на ПК 12+50 обеспечит сохранение существующей транспортной связи поселка Подножье на остров Русский;

Транспортная развязка в районе поселка Канал. Визуализация Фото: Правительство Приморского края

3. Два моста по основному ходу дороги, обеспечивающие сохранение природного ландшафта;

4. Транспортную развязку к поселку Канал, которая обеспечит связь поселка с островом Русский с островом Елена и дорогой ВКАД;

5. Мост через канал по основному ходу ВКАД, который соединит островом Елены с островом Русский;

Транспортная развязка в районе улицы Казанской. Визуализация Фото: Правительство Приморского края

6. Мост через пролив Босфор Восточный длиной 2000 метров, обеспечивающий прохождение под ним судов высотой до 70 метров;

7. Тоннель длиной 520 метров для обеспечения прямого выезда грузового транспорта из порта на новую магистраль;

Транспортная развязка для доступа к порту. Визуализация Фото: Правительство Приморского края

8. Транспортную развязку со съездами во Владивостокский морской торговый порт;

9. Транспортную развязку в разных уровнях в районе пересечений улиц Казанская и Верхнепортовая.

Подробнее о мосте с материка на остров Елены сообщается, что сооружение станет архитектурной доминантой в окружающем ландшафте. Предпочтение отдается висячему мосту в связи с конструктивными особенностями, а также со специальными условиями пролива Босфор Восточный. По замыслу властей, транспортный переход «значительно улучшит трафик движения, позволит вывезти весь грузовой транспорт морского порта за пределы города».

Мост через Босфор Восточный. Визуализация Фото: Правительство Приморского края

Также сообщается, что в рамках реализации проекта рассматривается вариант платности проезда по автомобильной дороге, которая будет создана.

Все основные технические решения и параметры проектируемых сооружений можно рассмотреть и скачать в формате PDF (размер 150 Мб).

Предложения и замечания по проекту краевые власти предлагают направлять до 15 января 2021 года на электронный адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края road@primorsky. ru

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