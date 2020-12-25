Скончался 8-летний мальчик, которого сбил на пешеходном переходе Океанском проспекте опытный водитель на Suzuki Jimny. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» сообщил источник в правоохранительных органах. Несколько дней врачи боролись за жизнь школьника, но, к сожалению, спасти его так и не удалось. Минувшей ночью ребенок скончался в больнице.Напомним, ДТП случилось 22 декабря днем на Океанском проспекте, 69. 75-летний водитель за рулем Suzuki Jimny не увидел мальчика, который пытался пробежать через дорогу на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. Внедорожник не просто сбил ребенка, а проехал по верхней части его туловища. Как говорят свидетели аварии, водитель даже не понял, что сбил человека. Приморцам пришлось кричать, чтобы привлечь его внимание и добиться того, чтобы тот остановил машину.Ребенок был без сознания. Скорая помощь, которая оперативно прибыла на место происшествия, госпитализировала мальчика в ближайшую больницу. Там врачи несколько дней пытались вытащить пациента с того света, однако все тщетно. Школьник, к несчастью, скончался в ночь на 25 декабря.Сразу после аварии сотрудники УМВД инициировали проведение доследственной проверки. Уже установлено, что стаж вождения у мужчины – 28 лет, и в этом году он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Теперь же будет возбуждено уголовное дело.Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким мальчика.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мальчик без сознания, скорая увезла»: водитель внедорожника переехал ребенка на пешеходном переходе во ВладивостокеОчевидцы сообщают, что автомобилист даже не понял, что сбил человека (подробности...)«Мальчик в тяжелом состоянии»: врачи борются за жизнь ребенка, сбитого внедорожником во ВладивостокеВ полиции рассказали подробности жуткой аварии, в которой пострадал школьник (читать дальше..)