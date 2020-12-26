В дежурную часть отдела полиции Владивостоке поступило сообщение о ДТП на Русском острове. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Оперативникам удалось установить, что несовершеннолетний управлял машиной Lexus RX450 H, ехал со стороны поселка Подножье в направлении Зеленой. В итоге на Экипажной 17-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в маршрутный автобус.- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 36-летний водитель автобуса и 17-летний пассажир Lexus RX450 H. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Водитель автобуса получил травму глаза. Медики оказали ему помощь и отправили на амбулаторное лечение. А вот пассажиру кроссовера повезло меньше: его доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой.В ведомстве также отметили, что молодой человек, который спровоцировал аварию, не имеет прав на вождение транспортом. От медицинского освидетельствования парень отказался. Хотя по словам очевидцев, юноша был пьян. В итоге в его отношении составили протокол об административных правонарушениях.По факту аварии полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Басня – малолетки и лейка». Молодежь за рулем Lexus спровоцировала серьезное ДТП с автобусом в ПриморьеПока информации о том, что кто-то пострадал в результате аварии нет (читайте также...)