Подводя итоги 2020 года, который оказался действительно сложным для многих, нельзя не отметить и позитивные перемены, произошедшие буквально на наших глазах. Весной «КП» подняла острый вопрос с расселением из аварийного барака, волновавший его жителей больше двух десятков лет. Семьи, которым долгое время буквально приходилось выживать в опасных условиях, в этом году получили новенькие квартиры.Речь идет о многострадальном бараке на Вахрушева,7, в Артеме. После закрытия угольной шахты недалеко от дома образовался провал, который разрастался с годами. Сама постройка, как говорится, начала плясать из-за расширения свай в зависимости от времени года. В итоге в комнатах стал проваливаться пол, разрушились стены, а потолок провис настолько, что его пришлось подпирать стволами берез.Около 25 лет жильцы пытались добиться расселения. Оно и понятно, ложиться спасть и надеяться, что ночью на тебя не рухнет часть здания – не самая приятная перспектива. При этом барак был признан аварийным, но вот приблизить момент расселения людям никак не удавалось. После хождения по инстанциям, многочисленных жалоб, комиссий и обещаниям в ответ – некоторые жители потеряли веру. Последней надеждой для оставшихся в доме людей стало обращение в популярный городской паблик и СМИ.Благодаря огласке и быстрой реакции властей, проблему десятилетий удалось решить в короткие сроки. Свое видеобращение в редакцию отправил Арсен Циклаури, семья которого наконец-то получила заветное жилье.«Комсомолка» поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы все невзгоды обходили Вас стороной. А, если беда все же постучалась в дом – не опускайте руки. Ну а мы, в свою очередь, постараемся и дальше помогать жителям края.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14