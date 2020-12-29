Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье завершил обустройство на своей территории сети новых фотоукрытий для желающих сделать снимки редких животных в дикой природе.«Земля леопарда» — единственное в мире место, где можно в комфортных условиях увидеть дальневосточного леопарда в естественной среде. В этом уже смогли убедиться туристы, которым лично удалось снять на видео краснокнижного хищника. Фотоукрытия рассчитаны на комфортное пребывание в них в течение недели, однако гостям заповедника из Южной Кореи выпала удача увидеть леопарда уже через 1,5 часа ожидания.На данный момент в разных частях парка установлено восемь мобильных и стационарных фотоукрытий. В них имеется все необходимое для недолгого проживания: спальные места, обогреватели, мини-кухни, уборные, места для работы.Места для фотоукрытий выбирались командой квалифицированных экспертов разных профилей. В этой работе участвовали не только сотрудники «Земли леопарда», но и профессиональные фотографы, в том числе Сергей Горшков — автор снимка амурского тигра, получившего гран-при самого престижного конкурса фотографии дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020.Как сообщает пресс-служба нацпарка, леопард — не единственный зверь, которого турист сможет запечатлеть из фотоукрытий. Перед объективом может показаться индийская куница харза, хохлатый орел, черный гриф, дальневосточный лесной кот, многочисленные копытные и даже амурский тигр.СПРАВКА:Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка. В начале XXI века подвид находился на грани вымирания, но в России удалось добиться роста численности этих животных — с 35 до 97 особей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14