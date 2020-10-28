«COVID он такой»: зампред правительства Приморья попал в инфекционный госпиталь

Константин Шестаков пока работает удаленно Фото: Милана СОКОЛ

У заместителя председателя правительства Приморского края Константина Шестакова, курирующего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, обнаружили коронавирус. Об этом стало известно сегодня, чиновник рассказал о случившемся на личной страничке в социальной сети. Несмотря на болезнь, специалист продолжает трудиться, естественно, удаленно.

Константин Шестаков проходит лечение в инфекционном госпитале на базе «Приморского краевого диагностического центра». 28 октября в режиме онлайн стал участником заседания Законодательного собрания Приморского края и благодаря видеоконференцсвязи обсудил с коллегами вопросы строительства гостиницы в центре Владивостока.

- Это мой первый ВКС уже из больницы. COVID он такой. Оказывается, тут тоже можно работать,- поделился Константин Владимирович.

Коллеги и подписчики в свою очередь желают чиновнику скорейшего выздоровления, отмечая, что сейчас лучше сосредоточиться на лечении, отложив работу.

Зампред краевого правительства сейчас проходит лечение в инфекционном госпитале Фото: Милана СОКОЛ

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