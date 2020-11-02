АО «Восточный Порт» выполнило поручение Президента по переходу на закрытую технологию перевалки угля

АО «Восточный Порт» инвестирует в реализацию собственной комплексной экологической программы почти 6 миллиардов рублей. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Делегация под руководством представителя Генеральной прокуратуры РФ в составе представителей Росморречфлота, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Дальневосточной транспортной прокуратуры и Росморпорта посетила крупнейший высокотехнологичный специализированный угольный терминал России АО «Восточный Порт». Официальный визит на производственные мощности Порта реализован в рамках проверки готовности стивидорами Приморья исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о переходе до конца 2020 года на закрытые технологии перевалки угля для минимизации воздействия на окружающую среду.

Приоритетно представители Генпрокуратуры осмотрели установленные Портом посты автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха в местах, рекомендованных Примгидрометом и согласованных с ТМУ Росприроднадзора на границе санитарно-защитной зоны специализированного перегрузочного комплекса.

Данные посты включают в себя:

- газоанализаторы состояния атмосферного воздуха для определения концентраций взвешенных частиц;

- приборы фиксации метеорологических данных (температура, влажность, скорость и направление ветра, количество осадков).

Данные передаются на специализированный сайт Примгидромета с интервалом в 10 минут и автоматической передачей информации в Прокуратуру, Росприроднадзор.

Получаемая информация позволяет контролировать показатели воздуха и принимать АО «Восточный Порт» оперативные решения по мобилизации пылеподавляющей техники, аспирационных систем, работы сооружений по очистке промышленных вод для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

В ходе визита представители Генпрокуратуры проверили применение наилучших доступных технологий по всей закрытой перевалке угля Порта, начиная от работы автоматической выгрузки вагонов в закрытом здании тандемных вагоноопрокидывателей с собственными системами аспирации и пылеподавления «сухой туман», крытой конвейерной транспортировки и формирования штабелей специализированной техникой – стакерами, оборудованными системами орошения, функционирования оросительной системы и создания водного купола угольного склада, и до работы судопогрузочных машин с применением локальной системы орошения для герметичной погрузки угля непосредственно в трюм судна.

Участники делегации были впечатлены масштабом и системностью внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) для реализации технологии закрытой перевалки на всех этапах работы с угольными грузами. Часть этих технологий уникальна и применяется АО «Восточный Порт» впервые не только на Дальнем Востоке, но и в России. Особенный интерес у представителей Генеральной прокуратуры вызвала работа закрытого здания тандемных вагоноопрокидывателей, способного обрабатывать более 2000 вагонов в сутки с нулевым влиянием на окружающую среду.

- Выгрузка вагонов осуществляется в закрытом здании тандемных вагоноопрокидывателей с применением сразу нескольких систем обеспыливания. Система сухого тумана представляет собой мелкодисперсное распыление воды с образованием купола, не позволяющего угольной пыли подниматься вверх и состоящего из 180 форсунок в каждой линии вагоноопрокидывателя. Аспирационная система представляет собой комплекс картриджных фильтров производительностью 300 тысяч кубометров в час очищаемого воздуха и систему трубопроводов с заборными «зонтами», через которые при выгрузке угля из вагона и ссыпании его в нижние галереи проводится забор запыленного воздуха с направлением на очистку, – рассказал о технологии аспирации в вагоноопрокидывателе управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

- Сумма инвестиций в реализацию собственной комплексной экологической программы АО «Восточный Порт» составляет почти 6 миллиардов рублей. На эти средства стивидорной компанией приобретены современные вакуумные пылеуборочные машины, усовершенствованы вакуумные системы пылеудаления в зданиях вагоноопрокидывателей и всесезонные системы аспирации в пересыпных станциях, установлены 20-тиметровые ветрозащитные сооружения по периметру комплекса, модернизированы оросительные системы на всей специализированной складской технике, работают новейшие высокоточные приборы мониторинга состояния воздуха и воды, реконструированы несколько километров систем водоотведения и водоснабжения на терминалах. Для нас экологическая программа – это приоритетное направления деятельности, которое неразрывно связано с перевалкой российского угля, - отметила Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

По итогам визита представители Генпрокуратуры отметили, что опыт внедрения наилучших доступных технологий на предприятии АО «Восточный Порт» является самым передовым в России и однозначно говорит о полноценной реализации поручения Президента РФ о переходе стивидорной компанией на закрытые технологии перевалки угля.