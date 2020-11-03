«Цирк какой-то»: принципиальная жительница Приморья устроила скандал в супермаркете, надев дырявую маску

Усмирить даму удалось только вневедомственной охране. Фото: принтскрин видео.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Иначе и не описать ситуацию, которая произошла 2 ноября в Артеме. Работу супермаркета застопорила одна женщина. В понедельник вечером, разумеется, посетителей в продуктовом магазине предостаточно, поэтому так важно соблюдать все меры предосторожности, включая социальную дистанцию и, конечно же, масочный режим. Однако эта женщина решила, пойти против правил. Нет, она надела маску. Но толка от нее никакого, ведь на ней огромная дырка в области рта.

Многие могли подумать, что дама с чувством юмора и решила немного пошутить над персоналом. Но даже если это и так, то все вышло из-под контроля. Разразился настоящий скандал, из-за которого остальные покупатели не могли спокойно пройти через кассу и вернуться домой. На все просьбы продавцов и охранников надеть маску, она демонстративно отвечала: «Я и так в маске, значит - не нарушаю требования губернатора». Когда ситуация дошла до эпицентра, охранники вызвали вневедомственную охрану.

- Вчера в 19:44 к наряду вневедомственной охраны обратились охранники торгового центра и сообщили о факте нарушения масочного режима. Женщина после разъяснительной беседы надела неповрежденную маску, но отказалась приобретать товар, отставила корзину на кассе и вышла из магазина, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Татьяна Синицына, руководитель пресс-службы Росгвардии по Приморскому краю.

Люди в форме, очевидно, ускорили процесс, потому что до их появления дама даже не собиралась слушать охранников и надевать нормальную маску. Тем временем возмущению пользователей сети нет предела. Особенно расстроены продавцы, которые признаются, что очень неприятно наблюдать за такой картиной, ведь им приходится стоять за кассой в маске по 12-13 часов в день. И когда посетители устраивают такие концерты им искренне непонятно, зачем этот спектакль, ведь все меры направлены на защиту их же здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это мое право - не надевать маску»: из-за непробиваемого пассажира водитель забитой маршрутки не мог выехать с остановки в Артеме

Мужчина просто отказывался следовать правилам нахождения в общественном транспорте по личным причинам (продолжить..)