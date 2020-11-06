Почем огурчики? В Приморье снова ожидается овощной кризис

Прилавки магазинов пустеют Фото: Сергей БАЛАНОВ

Серьезная эпидемиологическая обстановка в Приморье может привести к очередному овощному кризису. Как известно, основной объем продукции поступает в край с помощью автопоставок из соседнего Китая. Однако власти Поднебесной ужесточили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и на границах снова скопились вереницы фур. Продавцы в свою очередь тут же начали поднимать цены на ходовой товар. Краевые власти сейчас рассматривают альтернативные способы доставки овощей.

Проверка действующих справок у русских водителей об отсутствии инфекции, отсоединение прицепов и запрет на поездки по Китаю – все это привело к очередному простою и, как следствие – потере качества продукции. В итоге объем поставок овощей сократился.

– Это в первую очередь касается помидор, огурцов и перцев. Недостаточной объем поступлений ведет к росту цен на эти товары. Поэтому крупные розничные сети прорабатывают вопрос поставки овощей из Сибири и центральных регионов России. На овощи "борщевого набора" рост цен незначительный, он является сезонным и связан с затратами на переработку и хранение. Железнодорожные перевозки, учитывая снижение температуры окружающего воздуха в ночное время, не эффективны (высокий процент порчи). Вопрос поставки рефконтейнерами сейчас прорабатывается, – прокомментировали ситуацию специалисты министерства промышленности и торговли Приморского края.

Пока власти ищут оптимальные пути решения проблемы, покупатели сметают то, что осталось на прилавках. В некоторых торговых сетях дефицит уже заметен невооруженных глазом. Напомним, прошлой зимой в Приморье уже случался овощной кризис. Тогда на замену китайским фруктам и овощам пришла российская продукция и товары из бывших советских республик. Однако цены на них оказалось довольно высокие.

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