Видео умилительных объятий тигра с деревом опубликовал приморский заповедник

Теперь есть возможность увидеть историю создания знаменитого тигра. Фото: @amurleo_land

Сотрудникам национального парка «Земля леопарда» удалось заполучить уникальное видео создания фото, которое теперь называют самым известным снимком амурского тигра. Речь о фотографии, на которой полосатая красавица умилительно обнимает дерево. Сенсационный кадр взял гран-при в престижном конкурсе фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020. И вот теперь появилась возможность увидеть историю создания снимка с начала до того самого звездного момента.

Кстати, Россия впервые завоевывает такую награду. И все благодаря фотографу Сергею Горшкову, который прославил приморскую тигрицу на весь мир. Снимок получил простое и лаконичное название – «Объятия». На видео видно, как хищница сперва медленно приближается к дереву, затем обнюхивает его, а потом начинает тереться мордой об него. И в финале всего происходящего тигрица нежно обнимает большое дерево, словно символизируя всем этим совершенную гармонию в природе.

- На видео тигрица метит территорию и обозначает для сородичей своё присутствие, используя запаховые железы. Если слух и зрение кошки задействуют в основном во время охоты, то обоняние служит для них важнейшим инструментом внутривидовой коммуникации. В данном случае тигрица оставляет запаховые метки с помощью лицевых желез, которые являются лишь частью меточного «арсенала» кошек, - рассказала Дина Матюхина, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Как отмечают в самом национальном парке, видео снято у меточного дерева. На нем были запахи, шерсть тигра и следы когтей. Проанализировав рисунок на звездной хищнице, специалисты выяснили, актриса - тигрица под номером T 41F.

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