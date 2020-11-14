Нужно вовремя купировать очаги инфекции. Школьники Приморья возвращаются к учебе после затянувшихся каникул

В Приморье дети вернутся к началу учебного процесса 16 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 16 ноября во всех школах Приморья возобновится учебный процесс, после каникул, которые были продлены из-за сложной эпидемиологической обстановки. Чтобы избежать повторных вспышек инфекции краевой Роспотребнадзор рекомендовал усилить санитарно-эпидемиологические меры .

На заседании краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирсуной инфекции специалисты обозначили, при каких условиях должен возобновиться учебный процесс.

– Проверка температуры, дополнительная дезинфекция, наличие масок – на все это нужно обратить внимание. Также важно оперативно реагировать на признаки заболевания, чтобы вовремя купировать очаги инфекции, – отметила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Соответствующее поручение поступило в адрес всех глав муниципалитетов. Напомним, учащиеся общеобразовательных учреждений этой осенью получили дополнительную неделю отдыха из-за роста заболеваемости в крае. Пока дети были на каникулах, школы дезинфицировали, а многие педагоги прошли обследование на COVID-19.

За последние сутки специалисты выявили 214 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом еще трое местных жителей не смогли справиться с болезнью. Всего с начала эпидемии заболели 18 293 местных жителя, вылечились 13 691 пациентов, умерли 193 человека. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Чтобы избежать рисков заражения специалисты призывают носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать «социальную дистанцию».

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