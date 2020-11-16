С прилавков крупных аптечных сетей Приморья исчез еще один важный препарат

Покупатели заказывают лекарства из других регионов из-за перебоя поставок в Приморье Фото: Мария АНАНОВА

Вслед за противовирусными препаратами и антибиотиками прилавки крупных аптечных сетей в Приморье покинул лидокаин. Как оказалось, недорогое обезболивающее, которое часто применяется при инъекциях, пользуется большим спросом. При этом, в виде спрея для местной анестезии или капель, лекарство есть, а вот ходовой товар в ампулах найти сейчас довольно сложно.

– Мама ежегодно проходит курс лечения из-за хронического заболевания, назначают уколы. На новокаин у нее аллергия, поэтому вместе с антибиотиком выписывают лидокаин, чтобы обезболить. Пять дней пыталась найти его во Владивостоке и ближайших городах, в итоге заказали через родственников в другом регионе России, – поделилась читательница «КП».

Мониторинг местных аптек показал, что лекарство действительно найти сложно. В одной из аптечных сетей заветные ампулы появились буквально сегодня и, судя по всему, в ближайшее время будут раскуплены.

Напомним, с 1 июля в России введена обязательная маркировка лекарств. Наплыв сезонных заболеваний, повышенный покупательский спрос и до конца еще не отлаженная работа в новой системе – стали причиной перебоя поставок лекарств.

Что касается больниц, то в краевом министерстве здравоохранения заверили, что в медицинских учреждениях есть все необходимые препараты. Укомплектованность лекарствами госучреждений не зависит от поставок в аптеки Приморья.

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