Синоптики дали точный прогноз по подходящему ко Владивостоку снежному циклону

Специалисты рассказали, когда во Владивостоке пойдет первый снег. Фото: pixabay.com

В начале недели синоптики объявили штормовое предупреждение. Циклон, который приближается к Японскому морю, как говорят эксперты, окажет сильное влияние на погоду в Приморскому крае. Специалисты говорили о том, что в регионе прогнозируются дождь, снег и метель. Резкое ухудшение погоды ожидалось с 18 по 20 ноября на территории всего края.

По данным метеорологов, за 12 часов выпадет от 15 до 40 миллиметров осадков – это при дожде со снегом и дожде. При снегопаде – от 7 до 19 миллиметров. В предупреждении также было указано, что в этот период времени в регионе будет бушевать сильный ветер – до 30 метров в секунду.

Спустя сутки специалисты готовы уточнить свои прогнозы. Поспешим сразу ответить на главный вопрос – снегу во Владивостоке быть. Притом – сильному.

- Пока наиболее вероятная версия такая, что во Владивостоке вечером 18 ноября пойдет дождь. А уже в ночь на 19 ноября в городе пойдет снег. В обоих случаях интенсивность осадков значительная. Ожидается сильный дождь и сильный снег, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Виктор Чулков, руководитель пресс-службы Примгидромета. – На большей части региона осадки будут в виде снега. Чем севернее, чем вероятность снегопада выше.

На время прохождения активного циклона в регионе прогнозируется штормовой ветер. Эти данные после уточнения остались прежними - на побережьях его скорость может достигнуть 30 метров в секунду.

Разумеется, дождь и снег – не лучший дуэт. По крайне мере, не для дорог. Автомобилистов предупреждают, что пора менять резину, но от дальних поездок лучше все-таки воздержаться. Пешеходам также стоит быть предельно внимательными на дорогах, лучше на время прохождения циклона уйти с работы пораньше.

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