Дополнительные тесты, транспорт, кислород и аппаратура. Приморье получило 74 миллиона рублей на борьбу с COVID-19

Государственное финансирование поможет в борьбе с коронавирусом Фото: Милана СОКОЛ

Из федерального бюджета в Приморье направлены дополнительные средства для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В край поступило 74 миллиона рублей. Деньги пойдут на закупку дополнительных экспресс-тестов, средств индивидуальной защиты, организацию перевозки больных и приобретение необходимого оборудования для больниц и пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

Благодаря госсподдержке в крае будут закуплены дополнительные наборы для проведения тестирования на COVID. Это позволит оперативно делать анализы, не теряя драгоценного времени.

– Экспресс-тесты очень важны в приемных отделениях стационаров, особенно там, куда поступают пациенты с неотложными экстренными состояниями, когда нужно оперативно оказывать помощь, поэтому важно понимать, есть ли у пациента коронавирусное инфицирование, – поделилась министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Министр здравоохранения Приморья рассказала об освоении средств. Фото: Александр Сафронов (правительство ПК)

Также выделенные деньги пойдут на монтаж системы медицинских газов и кислорода в краевых бюджетных учреждениях, что крайне важно, а порой, просто жизненно необходимо в условиях пандемии.

– Сегодня в специализированном отделении для лечения пациентов с короновирусной инфекцией, которое расположено на улице Черемуховая, 11, во Владивостоке, врачи используют портативные кислородные концентраторы. Эти аппараты крайне нужны тяжелым, кислородозависимым больным, которые сейчас в основном госпитализируются в стационар. Все 14 кислородных концентраторов у нас ежедневно задействованы в работе. Мы ставим их прямо в палате у кровати больного, это удобно для наших пациентов, помогает им справиться с болезнью, насыщает легкие кислородом, выравнивает показания сатурации, – рассказала Юлия Утюшева, заместитель главного врача по медицинской части ККЦ СВМП (Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи).

Юлия Утюшева рассказала о необходимом оборудовании. Фото: vladmedicina.ru

Не менее важна в это сложное время и доставка больных к амбулаторно-инфекционным центрам. Краевые власти намерены направить часть средств на организацию бесплатной перевозки для тех, кто нуждается в квалифицированной помощи. Напомним, в различных районах Приморья открыты АИЦ для пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19.

Край сейчас также осваивает 15 миллионов рублей, выделенные раннее. Деньги направят на модернизацию системы ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. В начале января планируется открыть новую лабораторию в Арсеньеве.

– Арсеньевская городская больница обслуживает пациентов города Арсеньев, сел Анучино, Яковлевка и Чугуевка. Эпидемиологическая ситуация в районе такая же напряженная, как и во всем крае. Сейчас по маршрутизации, мы доставляем наши ПЦР-анализы в Уссурийск и Владивосток. Это затратно по времени и расходам на топливо санитарных автомобилей. Установка лаборатории на базе Арсеньевской больницы позволит оперативно определять результаты тестов и назначать соответствующее лечение. Персонал больницы готов пройти обучение и начать работу в новой лаборатории. В перспективе мы наверняка сможем делать тесты и для северных районов Приморья, – отметила главный врач Арсеньевской городской больницы Людмила Аплюшкина.

Главврач подчеркнула важность открытия лаборатории. Фото: arsenyev-gb.ru

Стоит отметить, что в Приморье во всю ведется закупка медикаментов для больных, которые проходят лечение на дому. На эти цели из Москвы также поступило больше 70 миллионов рублей.

По словам министра здравоохранения, уже приобретены препараты на 23 миллиона рублей. Сейчас лекарства распределяются по межучрежденям края. Полностью первая партия не закроет потребности амбулаторных пациентов, но позволит начать больным с пневмониями, которые находятся дома, бесплатную противовирусную и антибактериальную терапию. Как отметила Анастасия Худченко, на амбулаторном лечении находятся люди с поражением легких не более 30%. Поставки лекарств будут продолжаться ежедневно небольшими партиями на протяжении месяца. Это связано с тем, что все регионы России сейчас закупают медикаменты.

Кстати, помимо лекарств приморцы получат и пульсоксиметры, которые позволят ежедневно замерять уровень насыщения крови кислородом в домашних условиях. Их планируется закупить и раздать в декабре. Также правительство края выделило дополнительно из местного бюджета 40 миллионов рублей на покупку кислородных концентраторов, деньги уже распределили по медицинским заведениям.

За минувшие сутки В Приморье выявлено еще 223 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии болезнь подтвердилась у 19 160 приморцев. 200 местных жителей не смогли справиться с опасным заболеванием, 14 131 человек прошли успешное лечение. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Чтобы защитить себя и близких от COVID-19 необходимо придерживаться санитарных норм. Ношение масок и «социальная дистанция» помогут предотвратить увеличение числа больных.

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