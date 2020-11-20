Старейший приморский хлебозавод получил национальную премию «Товар года»

Хлеб приморского производителя получил национальную премию «Товар года»

Более двадцати лет в России вручают национальную премию «Товар года» лучшим продуктам, заслужившим одобрение покупателей. В этом году золотой звезды всероссийского признания удостоен и наш приморский производитель – «Владхлеб». Компания получила диплом победителя за возрождение хлебопекарного искусства и высочайшее качество традиционных сортов хлеба. Более 40 наименований хлеба были оценены на высшем уровне.

В 1903 году началась история первого владивостокского хлебозавода, а вместе с ней – и всей хлебопекарной отрасли в городе. Первая паровая хлебопекарня Сибирской флотилии, первое предприятие механизированного хлебопечения, первое массовое производство формового хлеба, первая линия по производству слоеных и замороженных изделий… «Владхлеб» и сегодня успешно продолжает традицию быть лидером, завоевывая победные места в специализированных конкурсах и получая признание экспертов отрасли. Так, компания в числе первых производителей в России начала выпускать лечебно-диетические сорта хлеба с полезными пищевыми добавками. А сегодня работу владивостокского предприятия по достоинству оценили на федеральном уровне.

«Получение такой награды подтверждает, что «Владхлеб» двигается в правильном направлении. Будучи одним из старейших предприятий Владивостока, «Владхлеб» сегодня входит в число лидеров по производству хлебобулочных изделий на Дальнем Востоке. Мы рады обеспечивать вкусным, доступным и неизменно качественным хлебом жителей Приморья и всего Дальнего Востока. Мы регулярно получаем положительные отзывы от покупателей, часто нам пишут те, кто уже не живет на Дальнем Востоке и скучает по родному «Подольскому» и «Весенним» бубликам. Получая такую обратную связь мы понимаем, что заняты не просто производством хлеба, а совершаем большое и важное дело – сохраняем вкус, знакомый с детства уже не одному поколению. Эта премия – не только знак качества для наших покупателей, но и признание труда каждого сотрудника предприятия», - рассказал операционный директор АО «Владхлеб» Владимир Коденцов.

Сегодня «Владхлеб» - это современное предприятие, на котором трудятся более тысячи сотрудников. Производство хлеба здесь не останавливается ни на минуту: замес, расстойка, выпечка, нарезка, упаковка, а потом – путешествие на прилавки магазинов. Пока выполняются отлаженные процессы, технологи компании работают над новинками, чтобы удовлетворить потребности самых разных людей.

«Несмотря на то, что «Владхлеб» - это предприятие с большой историей, с традициями, мы стараемся идти в ногу со временем, следить за трендами - используем пророщенное зерно, цельные злаки, семена. Изучаем рецепты со всего мира: у наших пекарей прекрасно получаются и французские багеты, и итальянские чиабатты, и даже знаменитый немецкий пумперникел.

Более 40 наименований хлеба были оценены на высшем уровне.

Но замечу, что все новое – хорошо забытое старое. Сегодня в моде так называемый «бездрожжевой» хлеб. А это хорошо известная нам традиционная технология – хлеб на закваске. Приготовление такого хлеба занимает больше времени, больше затрат, требуются большие производственные мощности. Только представьте, в месте, где находится закваска должен соблюдаться определенный температурный режим, влажность, должно быть чисто, как в операционной. Ведь это питательная среда для молочнокислых бактерий, которые ответственны за естественные процессы брожения, за то, чтобы хлеб получил тот вкус, форму, пористость, которая задумывалась. Не всякое предприятие может себе позволить массовый выпуск такого хлеба. Но люди хотят есть качественный продукт, и мы готовы его предоставить», - поделилась ведущий инженер-технолог по разработке новых видов изделий Надежда Катаева.

Уже давно «Владхлеб» вышел за пределы Владивостока и Приморского края, прочно обосновавшись на полках магазинов по всему Дальнему Востоку. Золотистый колосок на упаковке узнают и в Хабаровске, и на Камчатке. Вероятно, не за горами и то время, когда нашими приморскими бубликами будут угощать и на другом конце страны.