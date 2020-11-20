«Это по-человечески». Рассказываем, где жители Владивостока могут подзарядить телефоны, погреться и даже бесплатно поесть

Рассказываем, где можно подзарядить телефон и попить чай. Фото: pixabay.com

Вот уж, действительно, человек проверяется именно такими ситуациями. Когда больше 150 тысяч сидят без света, в дома перестала подаваться горячая и холодная вода и в квартирах пропало отопление – что сделали жители Владивостока? Объединились. Люди сплотились, чтобы помочь друг другу в эти, по-настоящему сложные дни, ведь в крае, откровенно говоря, просто адская обстановка. Власти региона ввели режим ЧС, сотрудники МЧС, дорожные службы и электрики пытаются в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ледового апокалипсиса. А простые люди готовы оказать помощь всем нуждающимся.

В социальных сетях стала появляться информация о том, где пострадавшие от непогоды могут элементарно подзарядить телефоны, попить горячего чая и погреться. В положения вошли не только владельцы кафе и ресторанов, а обычные соседи, которым повезло и их миновали отключения воды и света.

- Я помню такую ситуацию в 90-е, тогда всегда все приходили другу на помощь. Зная о том, какая ситуация сложилась в нашем городе, не могла пройти мимо. Разумеется, разместила информацию о том, что готова помочь всем, кто рядом на Второй речке, Кирова, Енисейской, Автовокзале, у кого нет света и воды, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Екатерина Седова. – У многих совсем маленькие дети, поэтому мы не можем просто так сидеть и смотреть, как они мучаются. Мы уже тут и заряжали телефоны, и набирали воды, и даже купали детей. Главное – не стесняйтесь. Люди должны помогать друг другу. Находимся мы на Кирова, 25 «б». Мой контактный телефон – 8967-968-37-88.

Екатерина поделилась и тем, что сейчас очень много ее знакомых и друзей также разместили информацию о том, чем они могут помочь. Доброта точно спасет мир. Накормить горячим рассольником и зарядить телефоны готовы и на Народном проспекте. Звонить – 8902-482-47-83.

Не остался в стороне и общепит. Так, например, ресторан «Охотный двор» разместил на своей странице в сети пост о том, что они сегодня принимают гостей по-особенному. Заведение объявило о том, что угощает всех горячим чаем, хрустящими чебуреками, куриным бульоном с лапшой и пельменями. Телефон для связи – 8914-739-46-86. Ресторан находится на Фадеева, 32 «а».

Акция добра распространилась далеко за пределами Владивостока. Накормить и обогреть всех нуждающихся готовы и в Артеме.

- В наш город действительно пришла беда. Многие дома остались без света без воды, и мы не можем пройти мимо. Мы открываем двери для вас. Хотите подзарядить телефон, попить чаю, набрать воды. Приходите, погреться, посидеть. Все бесплатно. Просто помощь. Поможем, чем поможем. Всем удачи и пережить это ненастье, – говорит Алексей Москвин, основатель кафе «Маяк» в Артеме. - Находится кафе по адресу улица Фрунзе, 19 «в».

Резюмируя, можно сказать, что несмотря на то, что стихия нанесла колоссальный урон Приморью, местные жители достойно держат оборону. Ледовый апокалипсис звучит, конечно, страшно, но как никогда прочно объединяет совсем незнакомых людей.

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