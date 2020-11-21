Стенд АО «Восточный Порт» отмечен престижными наградами «Транспорта России». Фото: АО «Восточный Порт»

Объединенный стенд лидеров российской стивидорной отрасли, специализированных терминалов с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный порт» и АО «Ростерминалуголь», а также управляющей компании – ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» – отмечен дипломом «За образцовую визуализацию наилучших доступных технологий и экологичных видов перевалки груза» и наградой за многолетнее партнерство на XIV международном форуме и выставке «Транспорт России», проходившими в «Гостином дворе» Москвы с 18 по 20 ноября 2020 года.

Главной идеей стенда является отражение высшего приоритета портовых комплексов – экологическая безопасность производственных процессов и минимизация воздействия на окружающую среду. Фото: АО «Восточный Порт»

Главной идеей стенда является отражение высшего приоритета портовых комплексов – экологическая безопасность производственных процессов и минимизация воздействия на окружающую среду. Изображение китов наряду с иллюстрациями зеленых зон вокруг угольных комплексов демонстрирует фактическое состояние окружающей среды и высокую эффективность природозащитных технологий специализированных угольных комплексов.

АО «Восточный порт» и АО «Ростерминалуголь», а также управляющей компании – ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» – отмечен дипломом «За образцовую визуализацию наилучших доступных технологий и экологичных видов перевалки груза»

На двухъярусном стенде представлен функционал оборудования АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля и АО «Ростерминалуголь» в южной части Финского залива. Участники и гости Транспортной недели могли наблюдать на цифровых панелях стенда, как с применением наилучших доступных технологий осуществляется экологически безопасная разгрузка вагонов в закрытых вагоноопрокидывателях, действие систем пылеподавления на всём протяжении производственного цикла перевалки груза, а также герметичная погрузка в трюмы судов.

На двухъярусном стенде представлен функционал оборудования АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля и АО «Ростерминалуголь» в южной части Финского залива. Фото: АО «Восточный Порт»

Ключевым событием в день открытия форума стал запуск в режиме телемоста железнодорожного парка приема груженых составов «Новый», построенного АО «Восточный Порт» в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги. Команду к приему первого состава с кузбасским углем дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

- АО «Восточный Порт», передовая стивидорная компания в России по использованию наилучших доступных технологий, и в железнодорожном проекте воплотила свои основные принципы, важные для Дальнего Востока: объединение экологии, социальной ответственности и управления для достижения высоких результатов работы, – отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Стенд АО «Восточный Порт» отмечен престижными наградами «Транспорта России». Фото: АО «Восточный Порт»

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн.

Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».