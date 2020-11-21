Из-за сильного обледенения на одной из вант Русского моста во Владивостоке повредилась оболочка

Из-за сильного обледенения на одной из вант Русского моста повредилась оболочка. Фото: dpskontrol125rus

Из-за сильного обледенения на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант. Сама ванта, по информации ФКУ ДСД "Дальний Восток", не пострадала.

Кожух - это оболочка, которая защищает основную конструкцию от внешних факторов природы, а также используется как декорация. В данном случае является носителем триколора России. По словам специалистов, повреждение кожуха на несущую способность вантовой конструкции никак не влияет. Замена оболочки произойдёт в ближайшее время в рабочем порядке.

А тем временем из-за падения налипшего льда с конструкций движение на Русском мосту все еще запрещено. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, на территории выставлены наблюдательные посты для мониторинга. Движение могут открыть в 17.00 21 ноября. Но все зависит от обстановки.

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