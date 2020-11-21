Нв Русском острове скопилось около 200 машин на паром, перевезти он может до 20 за рейс

Первый рейс от 30 причала уже завершился: Босфор Восточный перевез 21 автомобиль. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Горожан, ставших сегодня "пленниками" Русского острова, в эти минуты перевозят на материк. Первый рейс уже завершился: Босфор Восточный доставил 21 автомобиль на причал Поспелов. А, между тем, в очереди ожидают еще порядка двухсот машин.

Деньги за перевозку с людей брать не будут - вся оплата пройдет по линии ЧС. Как обещают краевые власти, паром будет ходить "челноком" до тех пор, пока на материк не доставят всех желающих.

Горожан и жителей острова без личного автотранспорта до причала в Поспелово и обратно в населенные пункты острова будут доставлять с помощью автобусов Фото: Сергей БАЛАНОВ

- В зависимости от ситуации сейчас будет определено количество рейсов и дальнейшее расписание движения парома, - пояснили в мэрии Владивостока. - Горожан и жителей острова без личного автотранспорта до причала в Поспелово и обратно в населенные пункты острова будут доставлять с помощью автобусов. О дальнейшем расписании будет сообщено дополнительно.

Специалисты также добавили, что по предварительной информации от ФКУ ДСД Дальний Восток движение по Русскому мосту, на котором сейчас продолжается падение наледи с вантов, планируется открыть завтра в районе 15 часов.

Движение на мосту уже восемь часов как перекрыто

Осуществлять перевозку граждан также помогают сотрудники городской Госавтоинспекции: регулируют движение - как компактнее расположиться автомобилям, и, заодно, организовывают общественный порядок.

Паром прибыл в Поспелово Фото: Сергей БАЛАНОВ

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