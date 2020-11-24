Чему нас научил ледяной шторм, обрушившийся на Владивосток

Деревья, трава и даже цветы покрылись ледяной глазурью. Фото: Яна Савинова, instagram.com/jane_savinova

Ледяной шторм, который обрушился на Владивосток 19-20 ноября, останется в памяти горожан надолго. Небывалая аномальная погода, которую трудно было даже предположить. Горожане по-разному высказываются сейчас о последствиях. Мнение медиаюриста, адвоката Галины Антонец хочется опубликовать, что называется, дословно и без искажений.

Галина Антонец. Фото: из личного архива

«Чему научил нас всех этот природный катаклизм, с последствиями которого сегодня справляется Владивосток и Приморский край?

Что не только человек может уничтожать природу, но и сама природа создает такие условия и ситуации, что стирает с лица земли то, что сама сотворила.

Что даже в ужасе ледяной смерти цветов и деревьев есть красота.

Что разум и Интернет нам даны не для того, чтобы истерить и паниковать в социальных сетях, приплетая мимоходом Крым, Сирию, Трампа и Путина, а для того, чтобы мобилизоваться, обмениваться полезной информацией, не стесняться просить помощи и искать тех, кому эта помощь необходима.

Деревья, трава и даже цветы покрылись ледяной глазурью. Фото: Яна Савинова, instagram.com/jane_savinova

Что один человек с машиной, термосом, полным горячего чая, приехавший к дому, в котором нет света уже третьи сутки и предлагающий всем желающим погреться, подзарядить гаджеты, подвезти в пункты временного содержания, может сделать больше, чем сотня сидящих на диванах с телефонами в руках и поливающих всех своей злобой, негативом и раздающих советы, как надо правильно устранять последствия ледяного дождя и оборванных проводов.

Что, оказывается, незнакомые люди могут приютить у себя дома других незнакомых людей, оставшихся без света и тепла в квартирах.

Деревья, трава и даже цветы покрылись ледяной глазурью. Фото: Яна Савинова, instagram.com/jane_savinova

Что жители Владивостока и Артема сами активно рассылают сообщения в паблики, просят опубликовать предложения помощи, приглашают к себе домой пожить.

Что предприниматели, магазины, салоны красоты, спортивные центры, сауны (!), развлекательные центры активно зазывают к себе людей не для того, чтобы заработать денег, а чтобы согреться, пересидеть холод, попить теплого чаю, подзарядить телефоны, помыться и даже остаться на ночь!

Что за пару дней город завешали кормушками для птиц, а возле открытых окон подвалов навален корм для кошек.

Деревья, трава и даже цветы покрылись ледяной глазурью. Фото: Яна Савинова, instagram.com/jane_savinova

Что на призыв Ботанического сада помочь с топливом для генератора, обогревающего теплицы, откликнулись сотни людей, и мы все вместе спасли оранжереи от замерзания.

Что люди уже сейчас планируют высадку новых деревьев весной взамен уничтоженных ледяным дождем.

Что… хороших людей больше и что у нас у всех еще осталось много человеческого и мы готовы помогать тем, кто попал в беду. И помогаем.

Только так, только все вместе мы это все преодолеем.

Деревья, трава и даже цветы покрылись ледяной глазурью. Фото: Яна Савинова, instagram.com/jane_savinova

Владивосток – город, в который часто приходят мощные тайфуны и циклоны, но никогда еще, на моей памяти, не было такого разрушительного по последствиям природного явления. И я горжусь земляками, которые не ноют, не устраивают истерик, а все силы и эмоции направляют на помощь другим людям.

Все будет хорошо. Мы справимся. Берегите себя и своих близких».

Деревья, трава и даже цветы покрылись ледяной глазурью. Фото: Яна Савинова, instagram.com/jane_savinova

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14