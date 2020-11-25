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Глава Артема Вячеслав Квон в прямом эфире радио "Комсомольская правда" расскажет о ходе восстановительных работ

Начало эфира в 17:00 на волнах 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске, а также на сайте radiokp.ru
Источник:kp.ru
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Вячеслав Квон. Фото: artemokrug.ru

Вячеслав Квон. Фото: artemokrug.ru

После бушевавшей в Приморье природной стихии в крае ведутся восстановительные работы. Сильно пострадал не только Владивосток, досталось и соседнему Артему.

В Артемовском городском округе продолжаются аварии но-восстановительные работы. По состоянию на 19 часов 24 ноября ресурсоснабжающими организациями восстановлена работа всех отключенных фидеров. Пока остаются без электроснабжения 50 многоквартирных домов, около 5 тысяч домов частного сектора. Это порядка 15 тысяч человек.

Как обстоят дела в Артемовском городском округе на сегодняшний день, что уже сделано, расскажет Вячеслав Васильевич Квон, глава Артемовского городского округа.

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда Приморье», в 17.00 на волнах 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске, а также на сайте radiokp.ru.

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