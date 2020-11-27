«Все лицо в крови, бедный ребенок»: разъяренный пес напал на 8-летнюю девочку в Приморье

Сейчас малышка находится в больнице. Фото:@bkamen_news

Очередное ЧП с участием собаки и ребенка случилось в Приморье. На этот раз в центре внимания Большой Камень. 26 ноября восьмилетняя девочка пошла на стадион в районе школы №4 погулять со своей собакой. В целости и сохранности ребенок с прогулки, к сожалению, не вернулся. На улице на малышку напала другая собака. Как сообщают очевидцы происшествия, девочка пыталась защитить свое животное от разъяренного пса. Как результат, малышка получила серьезные травмы.

Девочке пришлось накладывать швы. Фото:@bkamen_news

Чтобы понять, насколько пострадала девочка, достаточно посмотреть на снимки. Многие пользователи сети уверены, на них без слез не взглянешь, ведь собака поранила школьнице лицо. Пришлось даже накладывать швы. Царапины и другие ссадины видны и на руке у ребенка. Приморцы крайне обеспокоены положением дел, ведь если бы собака поранила бы чуть левее, то девочка могла бы лишиться зрения. После нападения крови было столько, что красный след остался на снегу на стадионе.

Кровавый след даже остался на снегу. Фото:@bkamen_news

Как говорят жители Большого Камня, девочка сейчас находится в больнице, где ей оказывают всю необходимую помощь. Кстати, есть сведения, что нападавшая собака не была бездомной, потому что на ее шее был ошейник. Выяснять имя хозяина и все детали ЧП теперь будут сотрудники полиции.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия и степень вреда, причинённого здоровью несовершеннолетней, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службы УМВД России по Приморскому краю. - По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, уже есть сведения о том, что это не первый случай нападения собаки в районе стадиона. Местные жители жалуются на то, что свора псов держит в страхе приморцев, но сделать с этим ничего никто не может.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ее донесли на руках, она была вся в крови»: свора бездомных собак набросилась на 8-летнюю девочку в Приморье

Ребенок кричал и плакал, пока животное тащило ее за ногу, ухватившись пастью [фото]

«От боли и страха я дико кричала». Жительница Владивостока рассказала о нападении стаи собак

Как уверяет девушка, свора агрессивных псов держит в страхе весь район, пострадавших уже много (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14