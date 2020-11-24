«От боли и страха я дико кричала». Жительница Владивостока рассказала о нападении стаи собак

Агрессивные животные покусали девушку Фото: "КП" Архив

На жительницу Владивостока набросилась стая агрессивных собак. При чем ЧП произошло не где-то в пригороде, а в Ленинском районе. По словам пострадавшей, в этот же день животные покусали ребенка. А всего за сутки в травмпункт с укусами обратились еще 7 местных жителей.

Отпечатки зубов остались на ноге. Фото: предоставлено пострадавшей

Неприятный инцидент произошел в районе дома №80б на улице Всеволода Сибирцева. Кстати, здесь находится языковая школа, которую посещают дети разных возрастов. Девушка же проходила мимо, когда на ее пути появились разъяренные псы. От страха горожанка даже не успели понять, сколько в стае животных, но предположительно от 7 до 10.

– Честно говоря, я думала что стаи голодных бродячих собак остались где-то в 2000-ых. И я до сих пор нахожусь в каком-то тупом ступоре и шоке. Я бы не писала это обращение, если бы сама спровоцировала по сути диких животных на агрессию. Но я просто шла за ребенком в сад, не пытаясь поиграть с собачками или покормить их. Псы начали скалиться, а потом и кусать. От боли и испуга я громко закричала, может поэтому они убежали. На помощь никто не пришел, людей рядом не было, это место находится недалеко от частного сектора, – поделилась страшными воспоминаниями Людмила.

Покусанная девушка поехала в травмпункт. Как оказалась, она далеко не первая пострадавшая.

– В очереди я увидела ребенка на которого в том же районе напала та же свора. Ему не прокусили одежду, зато стянули и сгрызли ботинок. Это было недалеко, на Тунгусской и случилось незадолго до того, как собаки набросились на меня. А еще, в том же травмпункте сказали, что за прошлую смену с нашего района поступило 7 человек с похожими травмами. Получается, что чуть больше, чем за сутки псы покусали почти 10 человек. Разве это нормальная ситуация?, – сетует обеспокоенная горожанка.

Девушке пришлось обращаться в травмпункт. Фото: представлено пострадавшей

Девушка до сих пор не может отойти от произошедшего, при этом ей еще до февраля придется прививаться от возможных последствий нападения.

– Невероятная удача, что я была без ребенка. Мне страшно представить, что могло произойти. Не всегда взрослый человек отобьется от стаи, а если бы на моем месте был малыш? А это район Гайдамака, не такой уж далекий от центра. Давайте не будем ждать трагедии в виде загрызенных собаками людей/детей и что-то придумаем, – обратилась через интернет к ответственным инстанциям пострадавшая.

Напомнив, вопрос отлова и стерилизации бродячих животных стоит довольно остро. Сводки о нападении животных то и дело мелькают в разных городах Приморья и к сожалению, часто страдают именно дети. Так, буквально в сентябре от укусов агрессивных псов пострадала маленькая жительница Находки.

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