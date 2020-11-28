Перед машиной падали огромные глыбы льда: девушка рассказала, как пережила ледопад на Русском мосту

За день до закрытия проезда по Русскому мосту немало автомобилей пострадало от ледопада. Фото: очевидцы.

В последний день свободного перемещения по Русскому мосту молодая пара едва не стала жертвой падания льда. Водитель вовремя успел притормозить перед тем, как на мост рухнула ледяная глыба. Его девушка Валерия рассказала корреспонденту "Комсомольской правды", как им удалось пережить ледопад на Русском мосту.

Напомним, проезд по мосту на остров Русский был закрыт 21 ноября. Причина – угроза обрушения льда, которым покрыты вантовые конструкции. Когда эти образования начали падать на проезжую часть, было принято решение закрыть проезд до улучшения ситуации.

Но еще в пятницу, 20 ноября, проезд был свободным, хотя уже тогда существовала реальная угроза обрушения льда. Ледяная глыба едва не пробила автомобиль, в котором находилась студентка ДВФУ Валерия и ее молодой человек. Девушка рассказала, как все произошло.

Упавшая глыба льда пробила лобовое стекло автомобиля. Фото: очевидцы.

- Кажется, ветром начало сдувать лед с вант моста, - вспоминает Валерия. - Перед машиной падали огромные куски льда. К счастью, нас не задело, парень заметил летящую глыбу и вовремя остановился. Перед нами находилась другая машина, думаю, ей повезло меньше. На выезде с моста тоже были машины на аварийке. А вечером мне прислали фотографии незнакомой машины с пробитым лобовым стеклом».

Как минимум до 30 ноября движение по мосту будет ограничено. В качестве альтернативы власти предлагают переправу на пароме «Босфор Восточный».