Оранжевый код опасности. На Камчатке Ключевской вулкан выпустил из кратера 7-километровый столб пепла

Проснулся вулкан еще в конце сентября. Фото: Камчатская вулканологическая станция ДВО РАН.

Проснувшаяся Ключевская сопка на Камчатке выпустила из картера столб пепла высотой 7,5 километра над уровнем моря. Самый высокий действующий вулкан Евразии показал, на что он способен. Как сообщают ученые Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф пепла протянулся на 45 километров в направлении к северу и северо-востоку от сопки.

Таким образом вулкану присвоен оранжевый авиационный код опасности. Иначе говоря, повышенный код опасности. Вместе с тем, специалисты отмечают, что международные трассы движения самолетов в районе вулкана не пролегают. Специалисты вместе с тем сообщают, что вполне вероятно, что вскоре Ключевской увеличит масштабы извержения, тогда заметно возрастет и высота пеплового выброса.

Напомним, что Ключевская сопка начала извергаться с конца сентября. С тех пор ученые неустанно следят за поведением вулкана. А простые обыватели наслаждаются снимками его пробуждения. Описать можно двумя словами – страшно красиво.

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